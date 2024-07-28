Де Хеа не будет в «Дженоа» - названа причина

Итальянский клуб «Дженоа» не подпишет испанского голкипера Давида де Хеа. По данным журналиста Бена Джейкобса, стороны провели переговоры, но не смогли договориться.

Главная причина срыва трансфера – высокие финансовые требования 33-летнего футболиста. Руководство генуэзского клуба не потянуло запросы де Хеа. Кроме Италии у Давида есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Последним клубом испанца был «Манчестер Юнайтед». Контракт вратаря с «красными дьяволами» истек летом прошлого года. С того момента голкипер находится в статусе свободного агента.