В «Милане» высказались о будущем Меньяна и Эрнандеса

Гендиректор «Милана» Джорджио Фурлани высказался о возможном уходе из клуба вратаря Майка Меньяна и защитника Тео Эрнандеса.

«У «Милана» нет острой необходимости продавать футболистов. Говорю вам как болельщик, не стоит переживать по этому поводу», - передает слова руководителя Goal.com.

Ранее в прессе сообщалось, что заинтересованность в услугах Меньяна проявляет французский «ПСЖ», а Эрнандеса хочет подписать мадридский «Реал».

В прошлом сезоне чемпионата Италии «россонери» набрали 75 баллов и финишировали на втором месте в таблице. Чемпионом страны стал «Интер», опередивший «Милан» на 19 очков.