Довбик принял предложение итальянского клуба

Центральный форвард «Жироны» Артём Довбик близок к переезду в чемпионат Италии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 27-летний футболист принял предложение «Ромы».

Римский клуб договорился с представителями нападающего об условиях личного трудового соглашения. Контракт Довбика будет рассчитан до середины 2029 года.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Артёму со стороны мадридского «Атлетико», однако стороны не смогли согласовать сделку.

В прошлом сезоне нападающий провел 41 поединок во всех турнирах, отметившись 25 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Срок действующего контракта Довбика с «Жироной» рассчитан до конца июня 2028 года.