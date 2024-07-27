Пулишич поделился ожиданиями от второго сезона в «Милане»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич рассказал о своих целях на новый сезон.

Американец пополнил ряды «россонери» в июле прошлого года, перебравшись из лондонского «Челси». Игрок впечатляюще провёл дебютную кампанию в Италии, записав себе в актив 15 забитых мячей и 11 результативных передач в 50 поединках за «Милан» во всех турнирах.

«Всегда сложно, когда приходишь в новый клуб, не зная местного языка, но в «Милане» меня поддерживали с первых дней, позволили сосредоточиться на игре в футбол.

Лично для меня первый сезон здесь получился отличным, но главная цель – выигрывать матчи и трофеи. Надеюсь, что в новом сезоне я смогу добиться ещё большего и помогу команде достичь успеха», – цитирует журналист Альфредо Педулла 25-летнего футболиста.