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Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич поделился ожиданиями от второго сезона в «Милане»

27 Июля 2024 • 23:50 Комментировать
Милан
...
Торино
17.08 21:45

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич рассказал о своих целях на новый сезон.

Американец пополнил ряды «россонери» в июле прошлого года, перебравшись из лондонского «Челси». Игрок впечатляюще провёл дебютную кампанию в Италии, записав себе в актив 15 забитых мячей и 11 результативных передач в 50 поединках за «Милан» во всех турнирах.

«Всегда сложно, когда приходишь в новый клуб, не зная местного языка, но в «Милане» меня поддерживали с первых дней, позволили сосредоточиться на игре в футбол.

Лично для меня первый сезон здесь получился отличным, но главная цель – выигрывать матчи и трофеи. Надеюсь, что в новом сезоне я смогу добиться ещё большего и помогу команде достичь успеха», – цитирует журналист Альфредо Педулла 25-летнего футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пулишич

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