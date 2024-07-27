​Капелло: «Милан» растёт, но впереди ещё много работы»

Легендарный Фабио Капелло прокомментировал перемены в своём бывшем клубе - «Милане». Он считает, что новый наставник клуба, Паулу Фонсека, неплохо действует на трансферном рынке, но этого не хватит, чтобы настичь «Интер».

- «Милан» действует на трансферном рынке и ещё будет действовать, но я не думаю, что можно будет на этом догнать «Интер». Они заведомо были на ступень ниже, а «Интер» ведь тоже усиливается. То же самое касается и «Ювентуса», - цитирует слова Капелло итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа.