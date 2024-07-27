​Каузио: «Конте идёт»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Франко Каузио паникует - он опасается, что в новом сезоне туринский клуб может уступить также «Наполи», которым теперь руководит другой бывший игрок «Юве», Антонио Конте.

- Конте приближается. Я предупреждаю об этом - Конте приближается. У него нет европейских кубков. Если «Наполи» выдаст хороший старт, а не как в прошлом сезоне, он станет главной угрозой «Интеру», - считает Каузио, слова которого цитирует Juvenews.eu.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата стартует семнадцатого августа. В первом туре «Ювентусу» предстоит сыграть с «Комо».