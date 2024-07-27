Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готовится предложить 45 миллионов евро за полузащитника «Аталанты»

27 Июля 2024 • 11:01 Комментировать

Туринский «Ювентус» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что «старая синьора» хочет предложить за хавбека 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» будет требовать за Копмейнера 60 миллионов евро, поэтому команда Джан Пьеро Гасперини может не согласиться на условия, которые предлагает «Ювентус».

Напомним, Копмейнерс пропустил Евро-2024 из-за травмы. 26-летний полузащитник в последнем розыгрыше итальянской Серии А записал на свой актив 12 голов и 5 результативных передач в 34 матчах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Тён Копмейнерс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Арсенал» близок к рекордной продаже «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Барселона» сообщила плохую новость о Фати В «Зените» сообщили важную новость о Клаудиньо «Барселона» может досрочно избавиться от Левандовски Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ У «Реала» есть серьёзная проблема Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
11:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовится предложить 45 миллионов евро за полузащитника «Аталанты»
10:15 · Италия. Серия А
Фонсека рассказал, какой футбол будет показывать «Милан» под его руководством
07:52 · Италия. Серия А
Агент назвал причину срыва трансфера Довбика в «Атлетико»
07:20 · Россия. Премьер-лига
Не Роналду и Месси: Аленичев назвал лучшего футболиста XXI века
06:41 · Италия. Серия А
В «Болонье» прокомментировали переговоры с Хуммельсом
06:01 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Милана» и сборной Италии будет зарабатывать 4 млн евро в год в Саудовской Аравии слухи
05:37 · Италия. Серия А
Стало известно, во сколько «Роме» обойдётся трансфер Довбика слухи
04:12 · Италия. Серия А
«Ювентус» приготовил 30 млн евро за бразильского вингера
26 Июля
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заплатит за игрока «Ювентуса» 30-35 млн евро
20:25 · Германия. 2-я бундеслига
«Ювентус» крупно проиграл «Нюрнбергу»
20:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» может продать своего полузащитника в «Фиорентину»
18:08 · Италия. Серия А
​Бывший кипер «Интера» усилит «Комо»
15:06 · Италия. Серия А
Каррера — о Миранчуке в МЛС: «Это может навредить его карьере»
14:28 · Италия. Серия А
Де Хеа дал согласие на трансфер в Серию А – назван клуб 5
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» арендовал Линдстрёма у «Наполи» официально
13:05 · Англия. Премьер-лига
Санчо интересен нескольким большим клубам слухи
12:27 · Италия. Серия А
Депая предложили «Интеру», но есть проблема
11:01 · Англия. Премьер-лига
Кьеза может перейти в лондонский клуб
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Интера» 1
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» озвучил «Ливерпулю» требования по трансферу Бремера
09:26 · Италия. Серия А
Хамес может перейти в итальянский клуб
09:12 · Италия. Серия А
«Атланта Юнайтед» согласовала переход Алексея Миранчука
08:19 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Довбик выбрал «Рому» слухи
08:05 · Италия. Серия А
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме 2
06:04 · Англия. Премьер-лига
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
Все новости
Рекомендуем