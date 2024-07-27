«Ювентус» готовится предложить 45 миллионов евро за полузащитника «Аталанты»

Туринский «Ювентус» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса. Издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что «старая синьора» хочет предложить за хавбека 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» будет требовать за Копмейнера 60 миллионов евро, поэтому команда Джан Пьеро Гасперини может не согласиться на условия, которые предлагает «Ювентус».

Напомним, Копмейнерс пропустил Евро-2024 из-за травмы. 26-летний полузащитник в последнем розыгрыше итальянской Серии А записал на свой актив 12 голов и 5 результативных передач в 34 матчах.