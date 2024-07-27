Фонсека рассказал, какой футбол будет показывать «Милан» под его руководством

Паулу Фонсека, новый рулевой «Милана», рассказал, какой футбол команда будет показывать под его руководством.

- Могу с уверенностью вам сказать, что футбол «Милана» будет атакующим. Будем доминировать в матчах и заставлять наших болельщиков гордиться. Игра в обороне будет не такой, как в прошлом сезоне. Будет совсем по-другому. Нужно прибавить в этом в аспекте, чтобы побеждать, - сказал Фонсека журналистам.

Фонсека стал наставником «Милана» этим летом. До этого специалист возглавлял «Лилль» с 2022 года. Под руководством Фонсеки команда в прошлом сезоне финишировала на четвёртой позиции в таблице чемпионата Франции.