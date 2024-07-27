Агент назвал причину срыва трансфера Довбика в «Атлетико»

«Атлетико» - прекрасный клуб, однако мы не увидели там серьезного проекта для Артёма. Еще стоит сказать, что их предложение хуже, чем от других клубов, которые заинтересованы в Довбике», - передает слова агента инсайдер Алекс Луна в социальных сетях.