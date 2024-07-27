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Агент назвал причину срыва трансфера Довбика в «Атлетико»

27 Июля 2024 • 07:52 Комментировать

Футбольный агент Алексей Лундовский, который представляет интересы нападающего «Жироны» Артёма Довбика, высказался о несостоявшемся переходе в мадридский «Атлетико».

«Атлетико» - прекрасный клуб, однако мы не увидели там серьезного проекта для Артёма. Еще стоит сказать, что их предложение хуже, чем от других клубов, которые заинтересованы в Довбике», - передает слова агента инсайдер Алекс Луна в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что Довбик близок к переходу в итальянскую «Рому».

В прошлом сезоне 27-летний украинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Форвард записал на свой счет 24 гола и восемь ассистов в 36 встречах Ла Лиги.

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