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Чемпионат Италии. Серия А

В «Болонье» прокомментировали переговоры с Хуммельсом

27 Июля 2024 • 06:41 Комментировать
Болонья
...
Удинезе
18.08 19:30

«Болонья» продолжает попытки переманить в свои ряды центрального защитника Матса Хуммельса.

35-летний немец рассматривается в качестве замены Рикардо Калафьори, который перейдёт в лондонский «Арсенал». «Россоблу» назначили экс-игроку дортмундской «Боруссии» и «Баварии» медосмотр, однако тот сорвал планы клуба, отменив вылет в Италию.

«Ситуация с Хуммельсом – это нормально, мы беседовали с ним недавно. Он заботится о том, чтобы приехать с необходимой мотивацией, и это правильно», – поведал в интервью Sky Sport директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи, подтвердивший необходимость поиска нового игрока в центр обороны в связи со скорой продажей Калафьори.

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