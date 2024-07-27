Итальянский полузащитник Джакомо Бонавентура продолжит карьеру в «Аль-Шабабе».

34-летний футболист стал свободным агентом 1 июля, когда подошёл к концу срок его контракта с «Фиорентиной». По сведениям инсайдера Николо Скиры, хавбек согласовал условия договора с «Аль-Шабабом». В саудовском клубе экс-игрок сборной Италии будет зарабатывать порядка 4 млн евро в год. Сделка рассчитана до середины 2025 года и предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон.

Джакомо Бонавентура представлял цвета «Фиорентины» с 2020 года, а ранее на протяжении шести лет выступал за «Милан». В общей сложности универсальный полузащитник отыграл 380 матчей в Серии А, отметившись 64 голами и 56 ассистами.