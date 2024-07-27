Стало известно, во сколько «Роме» обойдётся трансфер Довбика

Нападающий «Жироны» Артём Довбик в скором времени перейдёт в итальянскую «Рому».

27-летний футболист уже согласовал условия контракта с римским клубом – сделка будет рассчитана до середины 2029 года. По информации инсайдера Николо Скиры, «Жирона» и «Рома» также близки к договорённости по переходу игрока. Стоимость трансфера оценивается в 32-33 млн евро без учёта бонусов.

Артём Довбик стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша испанской Ла Лиги, записав на свой счёт 24 забитых мяча в 36 поединках. Также в активе форварда восемь голевых передач. Стоимость лидера атаки каталонцев оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.