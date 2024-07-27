«Ювентус» приготовил 30 млн евро за бразильского вингера

Футболист «Порту» Вендерсон Галено стал трансферной целью «Ювентуса».

Бразилец заявил о себе в прошедшем сезоне, отметившись 16 забитыми мячами и 12 результативными пасами в 48 матчах за «драконов» во всех турнирах. Согласно информации A Bola, 26-летний игрок заинтересовал «Ювентус», занимающийся поиском усиления атакующих позиций. Гранд итальянской Серии А готов предложить за футболиста «Порту» порядка 30 млн евро.

Трудовой договор Вендерсона Галено с португальским клубом рассчитан до середины 2028 года. В марте вингер дебютировал за сборную Бразилии в товарищеской встрече с Испанией – пока это его единственная игра в составе национальной команды.