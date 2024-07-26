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«Ювентус» может продать своего полузащитника в «Фиорентину»

26 Июля 2024 • 20:17 Комментировать

«Фиорентина» продолжает искать игроков для усиления состава на следующий сезон.

Как пишет TuttoMercatoWeb, «фиалки» хотят подписать игрока «Ювентуса» Уэстона Маккенни и уже отправили официальный запрос. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. Однако, как отмечает источник, пока неясно, согласится ли Маккенни на такой вариант продолжения карьеры.

Ранее была информация, что «Ювентус» намерен продать Маккенни нынешним летом, поскольку тот отказался продлевать контракт, который истекает следующим летом.

В прошедшем сезоне футболист отметился десятью голевыми передачами в 38 матчах за «бьянконери».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Уэстон Маккенни трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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