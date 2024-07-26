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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший кипер «Интера» усилит «Комо»

26 Июля 2024 • 18:08 Комментировать

Вышедший в Серию А новичок высшей лиги итальянского футбола «Комо» активно работает на рынке, стремясь закрепиться в высшем свете. Безусловным активном клуба может стать опытный голкипер, в прошлом выступавший за миланский «Интер» - Эмиль Аудеро. Об этом со ссылкой на SkySports сообщает fcinter1908.it. 

В активе Аудеро также выступления за генуэзскую «Сампдорию». В сделке могут поучаствовать на обмен и другие игроки - это Симоне Гидотти, это Николас Иоану, а также полузащитник Алекссандро Беллемо.

Напомним, что новый сезон итальянской Серии А стартует в середине августа - семнадцатого числа, если точно.


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