​Бывший кипер «Интера» усилит «Комо»

Вышедший в Серию А новичок высшей лиги итальянского футбола «Комо» активно работает на рынке, стремясь закрепиться в высшем свете. Безусловным активном клуба может стать опытный голкипер, в прошлом выступавший за миланский «Интер» - Эмиль Аудеро. Об этом со ссылкой на SkySports сообщает fcinter1908.it.

В активе Аудеро также выступления за генуэзскую «Сампдорию». В сделке могут поучаствовать на обмен и другие игроки - это Симоне Гидотти, это Николас Иоану, а также полузащитник Алекссандро Беллемо.

Напомним, что новый сезон итальянской Серии А стартует в середине августа - семнадцатого числа, если точно.