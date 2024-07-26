Каррера — о Миранчуке в МЛС: «Это может навредить его карьере»

Итальянский тренер Массимо Каррера прокомментировал возможный переход российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

«Я не знаю, почему он уходит, но это может немного навредить его карьере. Футбол в Америке стал важным, но ему все еще не хватает заметности и качества, чтобы заявить о себе», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Напомним, Миранчук принадлежит «Аталанте» с 2020 года. По данным различных источников, в ближайшее время 28-летний хавбек должен перебраться в американскую МЛС.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Миранчука в десять миллионов евро.