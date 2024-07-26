Де Хеа дал согласие на трансфер в Серию А – назван клуб

Голкипер Давид де Хеа уже больше года не имеет клубной прописки после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». Опытный футболист может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки ди Марцио, 33-летний де Хеа дал зелёный свет на переход в «Дженоа». Генуэзцы сейчас как раз ищут нового вратаря. При этом в итальянском клубе ещё не приняли окончательное решение по де Хеа. «Дженоа» либо подпишет испанца, либо переключится на других кандидатов.

Отметим, что известный портал Transfermarkt оценивает Давида де Хеа в 5 миллионов евро.