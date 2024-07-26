Депая предложили «Интеру», но есть проблема

30-летний нидерландский нападающий Мемфис Депай, который стал свободным агентом после ухода из мадридского «Атлетико», может оказаться в итальянском чемпионате.

По информации портала Todofichajes, представители форварда предложили его услуги миланскому «Интеру». Однако переходу мешают финансовые требования Депая. Нидерландец хочет зарабатывать пять миллионов евро в год, что не устраивает «нерадзурри».

В прошлом сезоне Мемфис сыграл 23 поединка в чемпионате Испании. Нападающий отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. За «матрасников» он играл с 2023 года.