Хамес может перейти в итальянский клуб

Экс-игрок мадридского «Реала» Хамес Родригес, недавно покинувший бразильский «Сан-Паулу», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, информирует La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно журналистам, колумбийский полузащитник может перейти в римский «Лацио». Представитель Хамеса начал переговоры с руководством «орлов» о потенциальном трансфере.

Родригес находится в статусе свободного агента. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро. Напомним, что на недавнем Кубке Америки – 2024 сборная Колумбии дошла до финала, где проиграла Аргентине (0:1). Родригес был признан лучшим футболистом турнира.