«Атланта Юнайтед» согласовала переход Алексея Миранчука

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук близок к переходу из «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед», об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

По данным журналиста, стороны согласовали трансфер 28-летнего футболиста за 11 миллионов евро. Также в договоре будут прописаны бонусные выплаты.

В прошлом сезоне Миранчук провел 42 поединка в составе «Аталанты». Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Алексей выступает за «Аталанту» с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го.