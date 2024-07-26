Центрфорвард сборной Украины и «Жироны» Артём Довбик близок к переезду в итальянскую Серию А. Новым местом работы игрока может стать столичная «Рома», информирует в социальных сетях журналист Маттео Моретто.

К трансферу в «Рому» Довбика подтолкнул звонок главного тренера римского клуба Даниэле де Росси. Наставник дал форварду обещание, что будет строить команду вокруг него. Трансферная стоимость нападающего составляет 35 миллионов евро. Он связан контрактом с «Жироной» до 2028 года.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 41 поединке во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал десять результативных передач.