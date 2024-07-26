«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме

Голкипер сборной Франции и «Милана» Майк Меньян может продолжить карьеру в Лиге 1. Согласно сведениям Il Messaggero, в трансфере вратаря заинтересован «ПСЖ».

Руководство парижского гранда рассматривает кандидатуру Меньяна на случай ухода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, которого могут пригласить в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Майк поучаствовал в 42 поединках, в 15 из которых отстоял на ноль. Его контракт с «россонери» рассчитан до середины 2026 года, а трансферная стоимость составляет 38 миллионов евро.

Напомним, что в летнее трансферное окно ряды парижского клуба пополнил российский вратарь Матвей Сафонов.