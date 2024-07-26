Переговоры «ПСЖ» и «Наполи» по Осимхену зашли в тупик – названы две причины

«Пари Сен-Жермен» не удалось согласовать переход нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

25-летний игрок по-прежнему заинтересован в сделке, а Луиш Кампуш очень высоко оценивает способности нигерийца и хочет видеть его в «ПСЖ». Тем не менее, как информирует L'Equipe, переговоры между клубами окончательно зашли в тупик из-за трансферных требований, выдвинутых «Наполи», а также из-за Луиса Энрике – наставник парижан не одобряет подписание форварда.

Ранее сообщалось, что «Наполи» намерен заработать на продаже Виктора Осимхена не менее 100 млн евро. Во столько же оценивают стоимость футболиста и эксперты известного портала Transfermarkt.