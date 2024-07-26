Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик договорился с клубом Серии А

Нападающий «Жироны» Артём Довбик дал согласие на переход в «Рому».

27-летнего футболиста впечатлил проект, предложенный римлянами. Форвард одобрил переход и готов присоединиться к клубу, сообщается в отчёте инсайдера Фабрицио Романо. В подписании лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Ла Лиги заинтересован лично рулевой «Ромы» Даниэле де Росси. В скором времени «волки» сделают официальное трансферное предложение «Жироне».

На Артёма Довбика также претендует мадридский «Атлетико», но переговоры с «матрасниками» в последнее время не прогрессируют.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.