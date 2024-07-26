Алексис Санчес всё ближе к возвращению в «Удинезе»

Чилийский нападающий Алексис Санчес снова расстался с «Интером», но собирается остаться в Серии А - он практически договорился с «Удинезе». В составе этого клуба Санчес когда-то начинал свою карьеру в европейском футболе, и сейчас переговоры находятся в финальной стадии, сообщает TuttoUdinese. Финансовые условия сделки, к сожалению, пока не сообщаются.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся 17 августа. Свой первый матч в предстоящем чемпионате «Удинезе» сыграет на выезде с «Болоньей». В прошлом сезоне удинцы заняли пятнадцатое место в турнирной таблице.