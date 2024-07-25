Божинов: «Новый сезон Серии А будет очень сбалансированным»

Бывший болгарский футболист Валерий Божинов, выступавший в Италии за такие клубы, как «Фиорентина» и «Лечче», поделился своим мнением о предстоящем сезоне. Если в последние два года «Наполи» и «Интер» выигрывали титул с огромным отрывом от конкурентов, то от следующего сезона он ждёт напряжённой борьбы:

- Будет очень ровный и сбалансированный чемпионат. «Интер», «Наполи», «Аталанта» - она может стать сюрпризом. Все видят плоды работы Гасперини. Я уверен, что они станут приятным сюрпризом, - цитирует слова Божинова fcinter1908.it.

Новый сезон Серии А стартует семнадцатого августа.