​Погба: «Держу себя в форме»

Несмотря на четырёхлетнюю дисквалификацию после проваленного допинг-теста, французский полузащитник Поль Погба не теряет надежд. Он верит в своих адвокатов и в то, что они смогут вытащить его из непростой ситуации.

- Всё сейчас крутится вокруг апелляции, моей личной целью остаётся поддерживать форму и быть готовым. Футбол - самое главное в моей жизни, - цитирует слова Погба Juvenews.eu.

Напомним, что в прошлом Погба без особого блеска выступал за английский «Манчестер Юнайтед», а в туринский «Ювентус» он вернулся летом 2022 года и практически не играл - сперва из-за травм, а потом из-за допинга.