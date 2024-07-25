​Вьери: «Я десять лет не разговаривал с Моратти, но сделал первый шаг»

Бывший итальянский бомбардир Кристиан Вьери, выступавший в своё время за миланский «Интер» (впрочем, он успел поиграть за почти все ведущие итальянские клубы), признался, что десять лет не общался с экс-президентом клуба Массимо Моратти, но затем помирился с ним.

- У нас десять лет не было никаких отношений с Моратти. Но кому-то надо было сделать первый шаг, и его сделал я. Я прибыл в его офис и мы поговорили около получаса. На самом деле мы всегда относились друг к другу с симпатией. Тогда, поговорив, мы обнялись и забыли все обиды, - цитирует слова Кристиана Вьери fcinter1908.it.