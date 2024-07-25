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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта: «Пока что Кьеза с нами»

25 Июля 2024 • 19:29 Комментировать

Новый наставник туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал слухи о том, что Федерико Кьеза может покинуть клуб. По его словам, сейчас Кьеза является игроком «Ювентуса», но что будет в будущем, он, Мотта, предсказать не в силах:

- Сейчас Кьеза с нами, он - часть «Ювентуса», а потом посмотрим, - цитирует слова Мотты Juvenews.eu.

Федерико Кьеза выступает за туринский «Ювентус» с 2020 года, ранее он защищал цвета другого итальянского клуба - «Фиорентины». С 2018 года привлекается для выступлений в сборную Италии, в составе которой он стал чемпионом Европы в 2021 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта Федерико Кьеза ещё теги
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