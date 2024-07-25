Полузащитник «Монцы» Андреа Кольпани перейдёт в «Фиорентину». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «фиалки» арендуют 25-летнего итальянца за четыре миллиона евро. Уточняется, что в договоре будет предусмотрен пункт о выкупе игрока за 12 миллионов евро.

Романо добавил, что в настоящий момент стороны согласовывают последние детали сделки.

Ранее сообщалось, что в услугах Кольпани заинтересован миланский «Интер».

В прошлом сезоне полузащитник появился на поле в 39 матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором четыре голевых передач.