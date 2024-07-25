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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес хочет увести Дибалу в «Бока Хуниорс»

25 Июля 2024 • 12:55 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес хотел бы вернуться в «Бока Хуниорс». Игрок планирует уговорить соотечественника Пауло Дибалу перейти вместе с ним в аргентинский топ-клуб.

«Я хочу вернуться в «Боку» и взять с собой Пауло. Будет круто, если он согласится на это безумие», - передает слова хавбека Calciomercato.

Напомним, что Дибала и Паредес являются одноклубниками в «Роме». Контракты аргентинцев с итальянским клубом истекают летом следующего года.

В прошлом сезоне Серии А Леандро провел 34 матча, забил три гола и отдал пять ассистов. На счету Дибалы 13 забитых мячей и девять результативных передач в 28 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бока Хуниорс Пауло Дибала Леандро Паредес ещё теги
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