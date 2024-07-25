Три клуба претендуют на Костича

Сербский нападающий Филип Костич, скорее всего, покинет туринский «Ювентус» в нынешнее межсезонье - он не вписывается в футбол, который собирается ставить новый тренер клуба, Тьяго Мотта. Определился и круг претендентов на услуги Костича - это три клуба, сообщает Corriere Dello Sport.

Речь идёт об английском «Кристал Пэлас», турецком «Фенербахче», а также о мадридском «Атлетико». Финансовые подробности гипотетических сделок пока что не сообщаются. В прошлом, до выступлений за туринский клуб, Костич успел поиграть в немецкой Бундеслиге в составе франкфуртского «Айнтрахта».