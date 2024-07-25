«Ювентус» готовит новое предложение по Копмейнерсу

Туринский «Ювентус» готовит новое предложение по трансферу полузащитника Тёна Копмейнерса из «Аталанты». По информации от журналиста Николо Скиры, «старая синьора» надеется оформить сделку в ближайшее время.

Сообщается, что «Ювентус» уже согласовал условия личного контракта с самим Копмейнерсом. Нидерландец в случае перехода подпишет контракт до 2029 года с зарплатой в размере 4,5 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» требует за Копмейнерса 60 миллионов евро компенсации. В последнем розыгрыше итальянской Серии А нидерландец отметился 12 голами и 5 результативными передачами.