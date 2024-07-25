Мойзе Кин высказался о Мбаппе и Неймаре

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин вспомнил о периоде своей карьеры во французском «ПСЖ». Игрок выступал за парижскую команду с 2020 по 2021 год.

«Я был рад выступать за одну из сильнейших команд, там был приобретен большой опыт. В Париже мне помогали великие футболисты, такие как Мбаппе и Неймар. После тренировок они давали мне много советов», - передает слова нападающего Radio Bruno.

В летнее трансферное окно Мойзе перешел из туринского «Ювентуса» в «Фиорентину». Игрок заключил с флорентийским клубом пятилетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.