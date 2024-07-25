Довбик может переехать в Италию - назван клуб

Нападающий «Жироны» Артём Довбик попал в сферу интересов итальянского клуба. По информации Sky Sport Italia, в подписании украинского бомбардира заинтересована «Рома».

Руководством римского клуба попытается перехватить 27-летнего центрфорварда у мадридского «Атлетико», который считается главным претендентом на Довбика. Ранее в прессе сообщалось, что столичный клуб близок к покупке украинца за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром «Жироны». Нападающий записал на свой счет 25 забитых мячей и десять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.