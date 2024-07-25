Клуб Серии А продолжает переговоры с Хуммельсом, игрок даст ответ в ближайшие дни

Матс Хуммельс продолжает раздумывать над возможным переездом в Италию.

В подписании 35-летнего центрального защитника заинтересована «Болонья», считающаяся главным претендентом на ветерана. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, немецкий футболист должен дать финальный ответ до конца недели. «Россоблу» предлагают экс-игроку дортмундской «Боруссии» контракт на один сезон с зарплатой в 2 млн евро в год и 1 млн евро в виде бонусов.

Матс Хуммельс стал свободным агентом этим летом – он покинул «Боруссию» по истечении договора. Ещё одним претендентом на защитника считался леверкузенский «Байер».