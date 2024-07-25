Юлиано: «Надеюсь на «Ювентус», но «Интер» - фаворит»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Марк Юлиано поделился своими мыслями касательного нового сезона Серии А. Он надеется, что его бывший клуб вклинится в борьбу за титул, но в то же время осознаёт - действующий чемпион, «Интер», объективно сильнее и должен сохранить статус-кво в новом сезоне.

- «Интер» снова фаворит. Это чемпион Италии. «Интер» показывает наилучшую игру. Команда уже давно вместе, она сбилась, и совершенно логично, что они - фавориты. Что касается «Юве», то я всегда верю в его победу, - цитирует слова Юлиано fcinter1908.it.

Новый сезон Серии А стартует семнадцатого августа.