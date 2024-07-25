​Пранделли: «Мората - отличный выбор»

Итальянский специалист Чезаре Пранделли, в прошлом тренировавший сборную Италии, прокомментировал переход испанского форварда Альваро Мораты в «Милан». Он не сомневается в грядущей полезности игрока своему клубу.

- Мората - это большой успех руководства «Милана». Он показал свои качества на Евро-2024, будучи капитаном испанской сборной. Он - победитель, лидер, и так было всю его карьеру - цитирует слова Пранделли итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».