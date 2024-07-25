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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркус Тюрам проводит каникулы в футболке Адриано

25 Июля 2024 • 01:43 Комментировать

Оказывается, кумиром футболиста миланского «Интера» Маркуса Тюрама является бразильский нападающий Адриано по прозвищу «Император», выступавший в прошлом за миланский клуб. Сейчас Тюрам наслаждается отпуском, в ходе которого был замечен в футболке «Интера» - но не свежей, а старой, с фамилией Адриано на спине.

- Мне нравилось всё, что делал на поле Адриано. Потому в детстве я мечтал стать таким, как он, - цитирует слова Маркуса Тюрама fcinter1908.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует 17 августа. «Интер» является действующим чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Адриано Маркус Тюрам ещё теги
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