Мертенс хочет видеть Лукаку в «Наполи»

Бывший футболист итальянского «Наполи» Дрис Мертенс хотел бы видеть своего соотечественника Ромелу Лукаку в «Наполи», который возглавил Антонио Конте. В прошлом Конте успешно сотрудничал с Лукаку, и Мертенс уверен - это сотрудничество снова может оказаться плодотворным.

- Ромелу - мой друг, мой большой друг. Мне бы очень хотелось видеть его в «Наполи», потому что с ним можно рассчитывать на победы. Спрашивал ли он мой совет? Нет, я думаю, что Ромелу в состоянии справиться сам, - цитирует слова Мертенса pianetamilan.it.

В прошлом сезоне итальянской Серии А «Наполи» занял лишь десятое место.