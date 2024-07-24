Нападающий «Ювентуса» перейдёт в «Рому» за 30 млн евро

Форвард «Ювентуса» Матиас Соуле в скором времени станет игроком «Ромы».

Клубам удалось согласовать условия трансфера – осталось лишь урегулировать последние формальности. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стоимость сделки составит 26 млн евро, ещё 2 млн «Ювентус» сможет заработать в виде легкодостижимых бонусов, а ещё 2 млн – в виде труднодостижимых. Кроме того, «старая синьора» получит 10% от суммы будущей перепродажи аргентинца.

В подписании 21-летнего футболиста также были заинтересованы английские «Лестер» и «Вест Хэм», однако нападающий изначально предпочитал вариант с переходом в «Рому».