​Бывший игрок «Интера»: «Фонсека - оптимальный тренер для «Милана»

Бывший игрок миланского «Интера» Франческо Морьеро прокомментировал смену тренера в «Милане». После пяти лет работы Стефано Пиоли уступил эстафету Паулу Фонсеке - португальский тренер будет стремиться развить успехи Пиоли. Морьеро считает, что у него всё получится:

- Пиоли - отличный тренер, он многого добился. Но Фонсека - оптимальная замена. Я думаю, что завершение цикла Пиоли - это справедливо, - цитирует слова Морьеро pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».