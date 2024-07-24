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​«Реал» также заработает на трансфере Мораты

24 Июля 2024 • 16:19 Комментировать (1)

Испанский нападающий Альваро Мората стал игроком «Милана», и на этом трансфере заработает не только мадридский «Атлетико», в составе которого Мората провёл прошлый сезон, но и злейший враг «матрасников» - «Реал». В прошлом Альваро выступал за «Реал», и с тех пор «сливочные» частично сохранили права на Морату. Потому они также заработают - но немного, лишь 390 тысяч евро.

Это так называемый «налог на солидарность», который выплачивается клубам, вырастившим того или иного игрока. Речь о выступлениях за определённый клуб в возрасте от 13 до 23 лет. Такой вот любопытный казус взаимной выгоды врагов на поле - «Атлетико» и «Реала».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Альваро Мората ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
24 Июля 2024 в 16:22
а вы говорите - Перес, Перес.......))))
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