​«Реал» также заработает на трансфере Мораты

Испанский нападающий Альваро Мората стал игроком «Милана», и на этом трансфере заработает не только мадридский «Атлетико», в составе которого Мората провёл прошлый сезон, но и злейший враг «матрасников» - «Реал». В прошлом Альваро выступал за «Реал», и с тех пор «сливочные» частично сохранили права на Морату. Потому они также заработают - но немного, лишь 390 тысяч евро.

Это так называемый «налог на солидарность», который выплачивается клубам, вырастившим того или иного игрока. Речь о выступлениях за определённый клуб в возрасте от 13 до 23 лет. Такой вот любопытный казус взаимной выгоды врагов на поле - «Атлетико» и «Реала».