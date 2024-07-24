Сакки: «Мората - отличное приобретение для «Милана»

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки прокомментировал переход в клуб Альваро Мораты - испанского футболиста, ранее выступавшего за мадридский «Атлетико». Мората отлично выступил на чемпионате Европы, реабилитировав себя в глазах скептически настроенных по отношению к нему фанатов.

- Приглашение Мораты - это отменный шаг. Он - подвижный форвард. Он двигается по всему фронту атаки, а также он точно знает, что нужно делать для победы, - цитирует слова Сакки итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует семнадцатого августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».