Раскрыта стоимость трансфера Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед»

Хавбек «Атланты» Алексей Миранчук переходит в американский клуб «Атланта Юнайтед». Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, российский полузащитник сменит команду в течение 48 часов. За трансфер футболиста представитель МЛС заплатит бергамаскам 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алексей подпишет с «Атлантой» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на четыре года. Его заработная плата составит порядка трех миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Миранчук провел 42 матча за «Аталанту», отметившись четырьмя голами и девятью результативными передачами. Вместе с итальянским клубом он выиграл Лигу Европы.