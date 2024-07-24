Алексей Миранчук выбрал себе новый клуб

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук решил, где продолжит карьеру. По информации Sky Sport Italia, хавбек переезжает в МЛС. Алексей согласился на переход в «Атланту Юнайтед».

Источник отмечает, что все детали трансфера будут согласованы до 26 июля. Ранее в прессе была информация, что американский клуб готов заплатить за Алексея десять миллионов евро. Самому игроку «Атланта» предлагает контракт с зарплатой в размере трех миллионов евро. Договор будет рассчитан на четыре года.

В прошлом сезоне россиянин сыграл 42 поединка за команду из Бергамо, отметившись четырьмя голами и девятью ассистами.