Адвокаты Робиньо попытались сократить его тюремный срок - но не вышло

Бывшему игроку «Милана» Робиньо предстоит отмотать срок от звонка до звонка - его адвокатам не удалось добиться сокращения срока, назначенного ему за участие в групповом изнасиловании во время пребывания в Италии. Это случилось ещё в 2013 году.

Робиньо долгое время избегал ареста со стороны итальянских властей, успев уехать в Бразилию, но затем правосудие этих двух стран сумело договориться о сотрудничестве и Робиньо попал в своеобразную ловушку. И с надеждой скостить 9-летний срок пока что не получается, уточняет Globo Esporte.

Робиньо выступал за итальянский «Милан» с 2010 по 2015 год.