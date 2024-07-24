Сербский игрок отказал «Атлетико» – он хочет в «Милан»

Мадридский «Атлетико» потерпел неудачу в попытке переманить в свои ряды центрального защитника «Ред Булл Зальцбурга» Страхинью Павловича.

«Матрасники» претендовали на 23-летнего игрока наряду с «Миланом», который считается фаворитов в гонке, но перехватить серба у «россонери» вряд ли получится. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, футболист не стал вести переговоры с мадридский клубом – он хочет только в «Милан».

Стоимость Страхиньи Павловича оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро, однако гранду Серии А центрбек может достаться дешевле. За сборную Сербии игрок провёл 38 матчей, отметившись четырьмя забитыми голами.