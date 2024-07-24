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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» запросил 30 млн евро за молодого аргентинца

24 Июля 2024 • 02:09 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
17.08 19:30

Атакующий полузащитник миланского «Интера» Валентин Карбони оценён своим клубом в солидную сумму.

Приобрести футболиста сборной Аргентины хочет «Марсель», однако запрос «нерадзурри» – 30 млн евро – во французском клубе считают завышенным, сообщает L'Equipe. Взаимовыгодным решением может стать аренда, при которой выплаты будут зависеть от успехов 19-летнего игрока.

Валентин Карбони провёл прошедший сезон в «Монце» на правах аренды. В 31 матче кампании в рамках Серии А аргентинец отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Интерес к хавбеку атакующего плана, способному сыграть на фланге, также приписывался английскому «Брайтону».

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