Лондонский «Челси» намерен обновить состав команды.

По информации журналиста Николо Скиры, «синие» могут отпустить 12 своих футболистов в летнее трансферное окно. Источник отметил, что речь идет о вратарях Кепе Аррисабалаге, Джордже Петровиче и Гэбриеле Слонине. Кроме того, «Челси» готов расстаться с защитниками Бенджамином Чилуэллом, Трево Чалобой и Малангом Сарром, хавбеками Чезаре Казадеем, Андреем Сантосом, а также нападающими Рахимом Стерлингом, Датро Фофана, Ромелу Лукаку и Армандо Броей.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Челси» занял шестое место в турнирной таблице АПЛ. Новый розыгрыш стартует 16 августа.